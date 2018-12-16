استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز في مكتبه بإمارة المنطقة اليوم (الأحد)، الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الداخلية الدكتور زيدان بن خلف العنزي، يرافقه فريق عمل البرنامج.وفي مستهل الاستقبال رحب الأمير فيصل بن خالد بالرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الداخلية وفريق العمل، متمنياً لهم التوفيق في زيارتهم للمنطقة، مستمعاً خلال الاستقبال إلى شرح موجز من الدكتور العنزي عن البرامج المقدمة، التي تهدف إلى تطوير العمل في مرافق وزارة الداخلية بما في ذلك إمارة منطقة الحدود الشمالية.ونوه أمير منطقة الحدود الشمالية، بالدعم الذي تتلقاه وزارة الداخلية من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، والجهود التي تقدمها بقيادة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز عبر البرامج التطويرية التي تستهدف في المقام الأول الخدمات المقدمة للمواطن، مؤكداً أن مثل هذه البرامج ستنعكس بالإيجاب على تنمية المناطق وارتفاع معدل الأداء بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.وأبان الدكتور العنزي أنه سيتم سن آليات وإعداد برامج تقنية لتطوير الخدمات التي تقدمها إمارات المناطق للمراجعين بما يحقق آمال وتطلعات القيادة، إلى جانب تنمية الكفاءات الوظيفية العاملة وصولاً لتميز وجودة الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى تصميم وتنفيذ إستراتيجيات شاملة لتطوير وتحقيق منظومة عمل مؤسسي متميز مبني على أفضل الخبرات والممارسات والتجارب المحلية والعالمية ورفع كفاءة الإنفاق في جميع أعمال منظومة وزارة الداخلية في مناطق المملكة كافة.