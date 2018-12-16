وقع النائب المساعد لشؤون الفروع بديوان المراقبة عثمان بن عبدالرحمن اليحيا، اليوم (الأحد)، عقد إنشاء مشروع المبنى الجنوبي للديوان بلغت قيمته نحو 85 مليون ريال لمدة سنتين من تاريخ استلام الموقع، ويضم الركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء، بحضور رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، وذلك بالمقر الرئيسي بالرياض.وأكد رئيس ديوان المراقبة أن هذا العقد يأتي امتدادًا للدعم المستمر الذي يحظى به الديوان من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين، مشيرًا إلى أن المشروع يشتمل على أكثر من 12 قاعة تدريبية مجهزة بأحدث الوسائل المتطورة، لتحقيق أعلى درجات الجودة والتميز في التدريب، ولإكساب المتدربين المهارات المتقدمة اللازمة لرفع مستوى أدائهم وممارساتهم المهنية للقيام بالأعمال الموكلة إليهم بكل كفاءة واقتدار، كما يتضمن المركز قاعة رئيسية للمؤتمرات، وما يتطلبه من أعمال التجهيزات الأساسية وغيرها.يذكر أن المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء بديوان المراقبة العامة، جرى اعتماده من قِبل لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية كجهة تدريب، لتقديم البرامج التدريبية في مجال المراجعة المالية والرقابة على الأداء وتطبيق لائحة التدريب على الموظفين الملتحقين بها المشمولين بنظام الخدمة المدنية، فيما يُعد أحد مبادرات الديوان التي يقوم بتنفيذها بغية رفع كفاءة العاملين في الجهات المشمولة برقابته، تنفيذاً للأوامر السامية التي تؤكد أهمية قيام ديوان المراقبة العامة بمتابعة الجهات الحكومية المشمولة برقابته، وتوفير مقومات الرقابة الفعالة لحماية المال العام وترشيد استخدامه، وتعظيم مردوده على الاقتصاد الوطني، للإسهام في رفع كفاءة أداء الأجهزة الحكومية كافة.