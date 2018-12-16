كان للزي التراثي حضوراً بقاعات الاختبارات لنهاية الفصل الدراسي الأول بمجمع العرفاء التعليمي (بنات) التابعة لمكتب التعليم بشمال الطائف، والذي يمثل لباس قبائل بالمملكة العربية السعودية.

تضامناً مع قرب انطلاق مهرجان الجنادرية التراثي، حيث كان هنالك لوحة وضيافة تراثي بالزي التراثي لاستقبال الطالبات قبل دخولهن للقاعات، وتميزت القاعات بمجسمات ترتدي الزي التراثي لقبائل الجزيرة العربية والتعريف به.

انطلاقة الاختبارات حظيت بمتابعة وإشراف من مشرفة النشاط الطلابي بمكتب التعليم بشمال الطائف البندري العتيبي التي عبرت عن إعجابها بما شاهدته من تزيين للقاعات وضيافة مقدمة لطالبات، فما شكرت قائدة المجمع عزة الخديدي وجميع منسوباته على الاهتمام لتسهيل الاختبارات لطالبات.