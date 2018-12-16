تواصل رئاسة شؤون الحرمين أعمال الإنشاءات والتشطيبات الخاصة بأبواب المسجد الحرام الرئيسية «باب الملك عبدالعزيز، باب العمرة، باب الفتح»، ضمن أعمال التوسعات المباركة للحرم المكي الشريف.وأوضح مساعد مدير عام الإدارة العامة للشؤون الهندسية والتشغيلية المهندس محسن الصبان، أن هذه الأعمال التي تنفذ بإشراف مباشر من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، تسير وفق البرنامج الزمني المحدد لها، لافتًا الانتباه إلى أنه يجري العمل أيضًا استكمال أعمال التشطيبات المعمارية للواجهات الرخامية والأرضيات وتكسيتها بالرخام لمبنى المطاف مع العمل على إكمال التمديدات الإلكتروميكانيكية واستمرار الأعمال الإنشائية بالمكبرية الجنوبية.