رحبت سلطنة عُمان بالنتائج الإيجابية التي توصلت إليها الأطراف اليمنية في المشاورات التي عُقدت في مملكة السويد تحت رعاية الأمم المتحدة وبدعم من المجتمع الدولي.وثمنت وزارة الخارجية العُمانية في بيان لها اليوم (الأحد)، جهود مملكة السويد والفريق الأممي في عقد هذه المشاورات، والتعاون والروح الإيجابية التي تحلى بها طرفا المشاورات.وأشارت إلى أن سلطنة عُمان مستمرة في دعمها لجهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمساعدة الأطراف اليمنية للوصول إلى حل سياسي يحقق لليمن والشعب اليمني الأمن والاستقرار.