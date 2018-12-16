نجح فريق طبي في طوارئ مستشفى الميقات العام بالمدينة المنورة -بفضل من الله- في إنقاذ حياة مواطن ثلاثيني وصل إلى طوارئ المستشفى وهو في حالة حرجة للغاية بعد توقف القلب جراء تعرضه لذبحه صدرية حادة.

وفي التفاصيل باشر الطاقم الطبي التعامل مع الحالة بالتدخل السريع وإجراء إنعاش قلبي رئوي وإعطاء المريض الأدوية اللازمة والتي ساهمت في عودة النبض والعلامات الحيوية للمريض، كما قرر الأطباء إدخال المريض لقسم العناية المركزة لاستكمال التدخلات العلاجية حتى عودة الوعي بشكل كامل للمريض خلال (24) ساعة، وبحمد الله حالة المريض مستقرة وتم إزالة الجهاز التنفسي الاصطناعي وتحويل المريض إلى قسم الباطنة لمتابعة حالته الصحية حتى خروجه من المستشفى مع ذويه بصحة جيدة.

وأوضح مدير مستشفى الميقات العام بالمدينة المنورة أحمد سليمان أن حالة المريض تحسنت بشكل كبير وعاد لمزاولة حياته الطبيعية نتيجة سرعة استجابة الطواقم الطبية والفنية بالمستشفى ومهارتهم العالية في التعامل مع الحالات الحرجة باحترافية لاسيما حالات التوقف القلبي الرئوي بإتباع الخطوات الصحيحة وفق المعايير الطبية في إجراء عملية الإنعاش التي تزيد من فرص بقاء المصاب على قيد الحياه.