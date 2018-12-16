حصلت الباحثة رحاب المالكي على درجة الماجستير بامتياز من قسم التاريخ في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى عن رسالتها في التاريخ الحديث والمعاصر ــ دراسة تاريخية وحضارية ــ المعنونة بـ " مدينة الوجه في عهد أبناء المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه خلال الفترة من ( 1373ـ 1436 هـ /1953 ـ 2015 م ) تحت إشراف الدكتورة حياة الرشيدي .

و أوضحت الباحثة لـ " عكاظ " أنها تناولت في رسالتها مدينة الوجه في عهد المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه خلال الفترة ١٣٧٣_١٤٣٦هـ بدراسة تاريخية حضارية مشتملة على تمهيد وخمسة فصول وخاتمة وعدد من الملاحق تتعلق بخرائط وصور للآثار وغيرها .

و تناولت في تمهيد الرسالة جغرافية الوجه وتضاريسها ومناخها وطقسها ومواردها المائية .

فيما ألقت الضوء في فصلها الأول على الأحوال الاجتماعية والفصل الثاني الأحوال الثقافية والفصل الثالث الأحوال الاقتصادية والفصل الرابع الأحوال الرياضية والخامس الأحوال العمرانية .