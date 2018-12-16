تفقد مدير مكتب التعليم بأملج هاشم محمد ناصر الشريف اليوم (الأحد)، عدداً من مدارس محافظة أملج، للاطمئنان على سير اختبارات الفصل الدراسي الأول، وزار الشريف عدداً مدارس الثانوية، وتجوّل داخل قاعات الاختبارات ولجان المتابعة والتصحيح والرصد ومرافقَ المدارس وتجهيزاتها، والتقى الهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس، مستمعاً لأهم الملاحظات وآلية انتظام سير الاختبارات، مؤكداً أهمية تهيئة وسائل الراحة للطلاب والطالبات، ومتابعة سير الاختبار ليتمكن الطلاب من أداء امتحاناتهم بكل يسر وسهولة.