تابع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، توجه أكثر من مائة ألف طالب وطالبة صباح اليوم (الأحد) لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للمرحلتين المتوسطة والثانوية في مدارس المنطقة.

واطمأن الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز على سير اختبارات الطلاب والطالبات، مؤكداً الحرص والاهتمام بتوفير الأجواء والتجهيزات المساعدة للطلاب والطالبات كافة لتأدية اختباراتهم بكل يسر وسهولة.

وأعرب مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري عن خالص شكره وتقديره ومنسوبي التعليم كافة في المنطقة على رعاية وعناية أمير تبوك بالعمل التربوي والتعليمي في المنطقة، واهتمامه بأبنائه الطلاب وبناته الطالبات.