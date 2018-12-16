استعادت أمانة منطقة المدينة المنوّرة بالتعاون مع عدد من البلديات التابعة لها تعديات لأراضِ حكومية قُدرت مساحاتها الإجمالية بـ281.900 ألف متر مربع، في عدد من المواقع، وتمثلت التعديات في بناء أحواش، وعقوم، وحواجز ترابية، وشبوك.وأوضح وكيل أمين منطقة المدينة المنوّرة لشؤون البلديات الفرعية والضواحي المهندس سعود بن هريسان العنزي أن المراقبين في البلديات رصدوا عدداً من التعديات في البلديات، حيث أزالت بلدية العاقول اعتداءات بالمنطقة بلغت 52.700 متر مربع، ورصدت بلدية العيون اعتداءً على أراضٍ حكومية بمنطقة المزين بلغت مساحتها 3000 متر مربع، ورصدت بلدية أُحد اعتداءً على أراضٍ حكومية بطريق تبوك بلغت مساحتها 164.400 متر مربع، وتم الإحداث فيها بحواجز ترابية، فيما رصدت بلدية الفريش اعتداءً على أراضٍ حكومية بلغت مساحتها 616.600 متر مربع بمنطقة الجفر ووادي ملل.وحذّر العنزي المواطنين من التعدي على الأراضي الحكومية سواء بالبيع أو الشراء أو وضع اليد عليها بأيّ شكل من الأشكال، مؤكداً أن الأمانة لا تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح على المتعدين، داعياً إلى الإبلاغ عن أي تعدٍّ يتم رصده في أيّ موقع من المواقع عبر طوارئ الأمانة على الرقم (940) أو عبر حسابات الأمانة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي (AmanaAlmadinah) الخاصة بأمانة منطقة المدينة المنورة أو عبر تطبيق الأمانة في الأجهزة الذكية (Android وios).