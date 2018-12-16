وقف المدير العام للتعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي ميدانيا صباح اليوم (الأحد)، على سير انطلاق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، واطمأن على تهيئة البيئة التعليمية الملائمة لأداء الاختبارات داخل القاعات، كما اطلع على آلية تصحيح أوراق الإجابات وتدقيقها وإدخال الدرجات في وقت قياسي، مبديا سعادته بما شاهده من معنويات عالية وجهود مشكورة وإجابات تدعو للتفاؤل.وأوضح الثقفي أن جولات القيادات التعليمية ستستمر على المدارس حتى نهاية الاختبارات، إضافة إلى وجود المشرفين والمشرفات لتقديم الدعم اللازم لقيادات المدارس، وتذليل الصعوبات إن وجدت.وثمن مدير تعليم جدة جهود قيادات المدارس وكوادرها التعليمية والإدارية، على جهودهم الكبيرة وعملهم المخلص بإشرافهم على لجان الاختبارات، والدقة في إنجاز أعمال التصحيح وإدخال الدرجات، مهيبا بأبنائه الطلاب التوجه إلى منازلهم فوراً عقب الانتهاء من أداء الاختبارات والابتعاد عن التجمعات المشبوهة، وتجنب أصحاب السلوكيات السلبية، لافتا إلى أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية لمتابعة فترة ما بعد الاختبارات في محيط المدارس، من أجل سلامة الجميع.يذكر أن عدد الطلاب والطالبات الذين أدوا الاختبار اليوم في مدارس جدة والمحافظات والمراكز التابعة لها يزيد على 275 ألف طالب وطالبة.