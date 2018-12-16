أعلنت شركة «زين السعودية» عن توقيع اتفاقية مع وزارة المالية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث تتضمن الاتفاقية على توحيد وتخفيض المقابل المالي السنوي، نظير تقديم الخدمة تجاريا من 15% إلى 10٪ من صافي إيرادات الاتصالات ابتداء من 01-01-2018م، بالإضافة إلى تسوية المبالغ المختلف عليها بين الشركة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن المقابل المالي لتقديم الخدمة تجاريا والمقابل السنوي الخاص بالترخيص عن الفترة من 2009م إلى 2017م، على أن تقوم الشركة بالاستثمار في البنية التحتية حسب شروط وأحكام الاتفاقية خلال الثلاث سنوات القادمة.

وتوقعت الشركة أن يكون للاتفاقية آثار مالية إيجابية على الشركة تتمثل في انخفاض المقابل المالي، نظير تقديم الخدمة تجاريا للفترة من 01-01-2018 إلى 30-09-2018 بواقع 220 مليون ريال، بالإضافة إلى الأثر الايجابي المستقبلي والذي سيظهر في النتائج المالية المستقبلية للشركة، كما قدرت الشركة أن التسوية مع هيئة الاتصالات ​وتقنية المعلومات للفترة من 2009م إلى 2017م، ستساهم في خلق أثر مالي إيجابي يصل الى 1.7 مليار ريال خلال الثلاث سنوات القادمة، من خلال تنفيذ شروط وأحكام اتفاقية التسوية بالاستثمار في البنية التحتية.

من جهته تقدم الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيس مجلس إدارة شركة «زين السعودية»، بجزيل الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على الدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، عبر الشراكة الفاعلة مع مشغلي الاتصالات في المملكة، والذي يزيد من جاذبية تنافسية اقتصاد المملكة، مما يسهم في ازدهاره كأحد أهم ركائز رؤية المملكة 2030.

كما شكر الأمير نايف كلاً من وزير المالية محمد الجدعان، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، ومحافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز الرويس، لكل الجهود المبذولة لإنجاز الاتفاقية.

كما رفع المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر الرئيس التنفيذي لشركة «زين السعودية» شكره وامتنانه للقيادة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وللأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لما توليه من دعم وتمكين لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات للارتقاء بالبنية التحتية للمملكة، كما عبّر الدغيثر عن شكره للجهود التي تقوم بها الحكومة ممثلة بوازرة المالية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالإضافة لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأضاف الدغيثر: "نعمل في زين السعودية على تنفيذ استراتيجية مجلس الإدارة التي تهدف لتحسين القوائم المالية، بهدف خلق قيمة أكبر للمساهمين عبر الابتكار وتطوير المنتجات وتحسين خدمة العملاء، وتأتي الاتفاقية هذه امتداد للنتائج الإيجابية التي حققناها مؤخراً، حيث سبق أعلنا عن موافقة مجلس الإدارة على بيع هيكل أبراج الشركة بصفقة بلغت 2.43 مليار ريال سعودي، والتي ستستخدم لسداد ديون الشركة، كما قمنا مسبقاً بسداد 600 مليون ريال في وقت مبكر من أجل اتفاقية تمويل عقود المرابحة، وذلك بهدف تخفيض الأعباء التمويلية."