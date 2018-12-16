«عكاظ» (النشر الإلكتروني)أعلنت شركة «طيران أديل» لخدمة النقل الجوي الاقتصادي الداخلي والدولي، خدمة جديدة لتخفيض تكاليف السفر، عبر إطلاقها «درجة خزانة الأمتعة»، مؤكدة أنها تبحث دائماً عن طرق جديدة ومبتكرة لتخفيض تكاليف السفر، داعية الجميع إلى زيارة الموقع الإلكتروني (http://cargoclass.flyadeal.com) لمعرفة المزيد من التفاصيل.
وردا على سؤال أحد المغردين، أوضحت الشركة «أننا نعمل دائماً على تحسين خدماتنا ونحن في نقاش لاستخدام المراحيض المحمولة، موضحة أنه قبل صعود الطائرة سيتم تذكير المسافرين بدخول المرحاض قبل الصعود إلى الطائرة».
وأوضحت أنه سيتم تطبيق قيود على الوزن والطول بالنسبة للمسافرين، إذ يجب أن لا يقل عمر المسافر عن 12 عاما للسفر على متن درجة خزائن الأمتعة، مشيرة إلى أن المقاعد محدودة، مبينة أنه سيتم العمل بهذه الخدمة الجديدة ابتداء من 2019/1/1.