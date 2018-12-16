عينت شركة ليبارا موبايل السعودية، المشغل الافتراضي الرائد للاتصالات في المملكة العربية السعودية، المهندس وليد الحركان في منصب الرئيس التنفيذي، ويُعتبر المهندس الحركان من الكفاءات التي تتميّز بخبرة كبيرة في مجال القيادة وإستراتيجية العمل، من منظور خاص حول نمو مجال الاتصالات الافتراضي في قطاع الاتصالات السعودي.

شغل المهندس وليد الحركان منصب عضو مجلس الإدارة في شركة ليبارا موبايل السعودية، لذا فإن الحركان يتمتع برؤية وخبرة واسعة حول كيفية تطور الشركة، إضافة إلى نظرة مستقبلية كونه يمتلك خبرة في نمو قطاع الاتصالات والأعمال، فإن المهندس الحركان بصفته رئيسا تنفيذيًا جديدًا سيقوم بالتأثير الدائم والتدريجي لزيادة الربحية المالية وتوسّع النمو في شركة ليبارا.

هذا وكان المهندس الحركان قد شغل سابقًا مناصب قيادية عده في منشئات مرموقة كالبريد السعودي، وشركة الاتصالات السعودية، وشركة تجاري بالإضافة إلى شركة الشبكات المتكاملة.

ومن جهتها تتمنى شركة ليبارا موبايل السعوديّة، للمهندس وليد الحركان التوفيق في دعم مسيرة الشركة بما يحقق أهدافها وتطلّعاتها، ويعزز أدائها في الفترة المقبلة.