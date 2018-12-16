تبرع 370 موظفاً في الشركة السعودية للكهرباء بدمائهم، في واحدة من أكبر حملات التبرع بالدم، التي نظمتها دائرة المسؤولية الاجتماعية في الشركة.ونظمت الحملة الكبرى خلال شهري نوفمبر وديسمبر، وأكملت نشاطها الأسبوع الماضي.وشملت هذه الحملة خمسة مواقع تابعة للشركة، من بينها أربع محطات توليد في مدينة الرياض، وهي «السابعة – الثامنة – التاسعة – العاشرة»، إضافة إلى مبنى إدارة كهرباء الطائف.وتأتي هذه الحملة ضمن البرامج المستمرة، التي تنظمها دائرة المسؤولية الاجتماعية في «السعودية للكهرباء»، وتساعد موظفي الشركة على المساهمة في توفير الكميات التي تحتاج إليها بنوك الدم، وتلبية حاجات المرضى في عدد من مستشفيات المملكة، وهي نتاج للتعاون بين دائرة المسؤولية الاجتماعية والخدمات الصحية في الشركة، بالتنسيق مع عدد من المستشفيات.