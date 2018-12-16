يعتزم برنامج مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة بالتعاون مع المركز السعودي لسلامة المرضى، تنظيم ورشة عمل بعنوان «سلامة المريض» وذلك غداً (الاثنين) 17 ديسمبر 2018، وذلك بقاعة مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة.ويقدم الورشة التي تستمر لمدة يوم نخبة من المتحدثين، وتتركز المحاضرات على رؤية المستشفى والتحديات والإنجازات المتعلقة بسلامة المرضى، وتطبيق ثقافة العدالة وأثرها على تقليل الأخطاء الطبية، وقياس ثقافة سلامة المرضى.يذكر أن برنامج مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة وصل إلى نهائيات الجائزة الوطنية لسلامة المرضى من بين 1095 متقدما في المملكة، برعاية وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، إضافة إلى حصد المركز العاشر على مستوى المملكة في الالتزام بمعايير سلامة المرضى، طبقاً لمعايير برنامج «أمان» المعتمد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية.