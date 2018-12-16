تفقد مدير مكتب تعليم أملج هاشم الشريف اليوم (الأحد)، عدداً من مدارس المحافظة للاطمئنان على سير اختبارات الفصل الدراسي الأول.



وزار الشريف بعض مدارس المرحلة الثانوية، وتجوّل داخل قاعات الاختبارات ولجان المتابعة والتصحيح والرصد ومرافق المدارس وتجهيزاتها، والتقى الهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس، مستمعاً لأهم الملاحظات وآلية انتظام سير الاختبارات.



وأكد الشريف على أهمية تهيئة وسائل الراحة للطلاب والطالبات، ومتابعة سير الاختبار ليتمكنوا من أداء امتحاناتهم بكل يسر وسهولة.