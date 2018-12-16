صور معرض التاريخ والثقافة الكورية

يفتتح الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بعد غد (الثلاثاء) 18 ديسمبر 2018 معرض آثار كوريا «التاريخ والثقافة الكورية.. رحلة آسرة إلى الحضارة الكورية» في المتحف الوطني بالرياض.ويضم المعرض أكثر من 200 قطعة لنوادر الآثار والحضارة الكورية والمنتجات التراثية الشعبية، ومجموعة مختارة من المتحف الوطني الكوري في سول.ويأتي المعرض امتداداً للتعاون بين المملكة وكوريا الجنوبية في مجال الآثار والمتاحف والحضارات الانسانية والتي كانت انطلاقتها المهمة بتنظيم إحدى محطات المعرض العالمي الناجح معرض «طرق التجارة في الجزيرة العربية - روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور» الذي نظمته الهيئة في مايو 2017 في المتحف الوطني بالعاصمة الكورية الجنوبية سول.يشار إلى أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وقعت اتفاقيات مع عدد من الدول التي أقيم فيها معرض «روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور» لإقامة معارض للآثار في المتحف الوطني بالرياض، حيث ستشهد الفترة المقبلة عدداً من معارض الآثار والتراث من مختلف دول العالم التي ستعرض في المتحف الوطني ضمن برنامج المعارض الزائرة في المتحف والذي يعد أحد مسارات برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري الذي تنفذه الهيئة.وكانت المملكة قد وقعت مع الجانب الكوري برنامجاً للتعاون في مجال السياحة والحرف اليدوية في العام 2013 والذي نفذ من خلاله معرض للحرف الكورية في الرياض، وتم تدريب عدد من الحرفيين السعوديين في كوريا على حرفة الخزف.ويعود تاريخ كوريا إلى العصر الحجري القديم السفلي قبل نحو 400 ألف إلى 700 ألف سنة ماضية عندما سُكِنَتْ شبه الجزيرة الكورية، فيما يعود أقدم فخار كوري معروف لنحو 8000 سنة قبل الميلاد، أما العصر الحجري الحديث فقد بدأ في كوريا بعد سنة 6000 قبل الميلاد، ثم تبعه العصر البرونزي في سنة 800 قبل الميلاد ثم العصر الحديدي في سنة 400 قبل الميلاد.​