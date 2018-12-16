كشف استطلاع للرأي أن شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تراجعت في ديسمبر، مع انخفاض نسبة مؤيديه بمقدار نقطتين عما كانت عليه في نوفمبر، لتبلغ 23%.ويفيد الاستطلاع الذي نشرت صحيفة «لو جورنال دو ديمانش» اليوم (الأحد) نتائجه، أن نسبة الذين قالوا إنهم «راضون» عن إيمانويل ماكرون تراجعت من 25% إلى 23%، بينما ارتفعت نسبة «المستائين» من 73% إلى 76%.وبقيت نسبة «الراضين جدا» 4% وانخفضت نسبة الذين أكدوا أنهم «راضون إلى حد ما» من 21% إلى 19%.أما في الجانب الآخر، فنسبة «المستائين إلى حد ما» من أداء ماكرون بلغت 31% (مقابل 34% في نوفمبر). لكن «المستائين جدا» أصبحت نسبتهم 45% من الذين شملهم الاستطلاع مقابل 39% في الشهر السابق.وكانت نسبة التأييد للرئيس السابق فرنسوا هولاند بعد 20 شهرا من توليه السلطة أقل بقليل من ذلك 22% حسب المقياس نفسه. أما نيولا ساركوزي فقد كانت نسبة «الراضين» عن أدائه 44% في الفترة نفسها.وكانت شعبية ماكرون تبلغ 62% عند انتخابه في مايو 2017.والأمر نفسه ينطبق على رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب الذي تراجعت شعبيته ثلاث نقاط من نوفمبر إلى ديسمبر وباتت نسبة التأييد له تبلغ 31%.وبلغت نسبة «الراضين» عن أدائه 31% مقابل 34% في نوفمبر، بينما ارتفعت نسبة «المستائين» من 62% إلى 66%.وكانت نسبة التأييد لفيليب تبلغ 55% عند تعيينه رئيسا للحكومة وبلغت أوجها في يونيو 2017 عندما وصلت إلى 64% من «الراضين».وأجري الاستطلاع عبر الهاتف بين 7 و15 ديسمبر على عينة شملت 1943 شخصا يشكلون عينات تمثيلية للشعب الفرنسية، وفق طريقة الحصص.