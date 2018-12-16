زار رئيس نادي القادسية مساعد الزامل وبرفقته عدد من أعضاء مجلس إدارة نادي القادسية، أحد أقدم مشجعي النادي أسعد الحربي، الذي قدم الكثير للكيان القدساوي، حيث كان حريصاً على تحفيز اللاعبين خلال التدريبات وقبل مباريات القادسية في منافسات الدوري.



وأكد رئيس نادي القادسية أن إدارة ناديه حريصة كل الحرص على زيارة الأوفياء والالتقاء بهم أمثال أسعد الحربي الذي قدم الشيء الكثير للكيان القدساوي من خلال دعمه ومساندته للنادي خلال السنوات الماضية.



وقدم الزامل قميص النادي لأسعد الحربي، ووجه بتجهيز مركبة وسائق وتذكرة منصة له في أي مباراة يرغب بالحضور لها على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة في مدينة الخبر.



من جهة أخرى، طالب مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية البلغاري إيفاييلو بيتيفا لاعبيه فريقه بنسيان الفوز على الاتفاق في المباراة الماضية، والتفكير في مواجهة فريق أحد يوم غدٍ ضمن الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



وقال بيتيفا خلال المؤتمر الصحفي: «إننا جاهزون لملاقاة فريق أحد، والأمور تسيير بشكل منظم، والجميع يريدون مواصلة حصد النقاط واستمرار منهج الفوز»، مضيفاً: «لاعبو القادسية مازال لديهم الكثير ليقدموه، ولكن يجب عليهم التركيز الذهني أثناء المباريات حتى نحقق ما نريد وهي النقاط الثلاث».