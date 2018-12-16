ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم (الأحد) أن سبعة عمال لقوا حتفهم وأصيب ثلاثة آخرون في حادثة بمنجم فحم في مدينة تشونغتشينغ بجنوب غرب الصين.وقالت شينخوا إن العمال في منجم فينجتشون للفحم التابع لمجموعة تشونغتشينغ للطاقة قتلوا في حادثة نقل تحت الأرض عصر أمس (السبت).وأفاد التلفزيون الرسمي بأن المجموعة علقت العمليات في جميع مناجمها للفحم.وكانت الهيئة المعنية بمراقبة سلامة مناجم الفحم قد بدأت عمليات تفتيش في أنحاء البلاد من أكتوبر حتى يونيو لتحسين معايير السلامة.وجاءت تلك الخطوة في أعقاب حادثة بمنجم فحم بإقليم شاندونغ في أكتوبر أودى بحياة ثمانية أشخاص، ما دفع السلطات إلى وقف الإنتاج في 41 منجما للقيام بعمليات تفتيش أمني.