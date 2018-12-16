بلغ عدد حالات التنويم في المستشفيات التابعة لصحة الرياض 15228 حالة تنويم، وذلك خلال العام 2018. وأوضحت صحة الرياض في إحصاء حديث أن حالات التنويم للعناية المركزة كبار بلغ 7845 حالة تنويم، فيما بلغ عدد حالات التنويم للعناية المركزة أطفال 4563 حالة، لافتة إلى أنها قامت أخيراً بإطلاق عدد من المبادرات والبرامج الجديدة، حيث أنجزت حزمة من المشاريع التطويرية والجديدة في المرافق الصحية التابعة لها، وذلك ضمن خطة شاملة لتطوير عدد من مرافقها تتضمن البنية التحتية، والمرافق، وبيئة العمل، وتزويدها بأحدث التجهيزات الطبية واستقطاب الكوادر الطبية المميزة.وأفادت بأن المشاريع شملت توسعة وتطوير عدد من أقسام الطوارئ وفق أفضل المعايير والمواصفات الفنية والإنشائية، وأقسام العلاج الطبيعي، وأقسام الأشعة، إضافة إلى أقسام العمليات.