أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش، أن قرار المملكة العربية السعوية، الإمارات، البحرين، مصر مقاطعة قطر، اتخذ بناء على دعم قطر للتطرف، والتدخل في شؤون الدول الأربع.جاء ذلك ردا من قرقاش على تصريح سيغمار غابرييل الوزير الألماني السابق في منتدى الدوحة الذي زعم أن المنطقة في أزمة قطر لم تكن بعيدة عن تدخل عسكري، وأكد قرقاش عبر حسابه في «تويتر» اليوم (الأحد) أن تصريحات غابرييل غير صحيحة وتجانب الواقع، وقال «آنذاك قابلت غابرييل في برلين وكان متفهما لأسباب الأزمة».وأضاف قرقاش: «الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع لدرء التدخلات القطرية سيادية وسياسية وتهدف إلى تغيير التوجه القطري المخرب، وندرك أن الدوحة ستعود إلى رشدها وإلى محيطها الخليجي في الوقت المناسب، وتصريح غابرييل مكاني بامتياز وجانبه الصواب».