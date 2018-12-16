نعت إدارة النادي الأهلي وفاة المشجع الأهلاوي محي الدين أمين باز الذي توفي اليوم بعد مباراة الأهلي والشباب التي أقيمت على ملعب الملك عبدالله بجدة (الجوهرة).وقالت عبر حسابها على تويتر اليوم (الأحد): «تتقدم إدارة النادي الأهلي وأعضاء شرفه ومنسوبيه وجماهيره بخالص العزاء والمواساة لذوي المشجع الأهلاوي محي الدين أمين باز، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه الفردوس الأعلى وألهم أهله الصبر والسلوان.»من جهته عبر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد سائلاً المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.