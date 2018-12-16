أشاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين المملكة العربية السعودية، وكل من مملكة البحرين، وجمهورية كازاخستان، والشعب السعودي مع الشعبين الشقيقين في البلدين، مؤكدا سعي الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.جاء ذلك في برقيتي تهنئة بعثهما خادم الحرمين الشريفين، لملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، ورئيس جمهورية كازاخستان نور سلطان نزارباييف، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للملك حمد بن عيسى، والرئيس نور سلطان نزارباييف، ولحكومتي وشعبي البحرين وكازاخستان الشقيقين، اطراد التقدم والازدهار.