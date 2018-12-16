بعد نحو 6 أشهر على تأكيدات «عكاظ» بذوبان المدينة الثلجية في مشروع منتزه النقبة الحمراء في الطائف، حسمت أمانة الطائف الأمر في بيان رسمي، أعلنت من خلاله تصاميم المشروع المرتقب والتي خلت من أي عناصر ثلجية. واشتملت صور التصاميم المعلنة على تفاصيل المشروع السياحي والترفيهي والتجاري، والذي تمت ترسية استثماره على إحدى المؤسسات الوطنية المتخصصة، ليتضح أن تاريخ عقد الترسية الذي يحمل الرقم (٣٩٦ /‏ ٤٣٩) يعود إلى تاريخ ٢ /‏ ٣ /‏ ١٤٣٩ أي قبل أكثر من عام، إلا أن الأمانة آثرت الصمت طيلة الفترة الماضية، ولم يتم استعراض التصاميم سوى أخيرا.وأوضح أمين الطائف في البيان أن المشروع المرتقب سينفذ على مساحة 160 ألف متر مربع، ويضم أنشطة متنوعة ومرافق ترفيهية وترويحية وتفاعلية مختلفة، مع الاستفادة الشاملة من الطبيعة الجبلية للمكان، وتوفير خدمات سياحية جاذبة للزوار على مدار العام. وكان أمين الطائف السابق المهندس محمد المخرج سبق أن أكد قبل عامين -2016- أن المشروع الثلجي سيكلف أكثر من 800 مليون ريال. ونشرت «عكاظ» تساؤلا بعنوان «من أذاب المدينة الثلجية في الطائف؟» وذلك في 22/‏7/‏2018، إذ أكد ذلك أحد المستثمرين الذي استعرض عناصر المشروع، مبينا أنها تشمل فندقا ثلجيا، وفندقا نصف ثلجي، منطقة جبال الألب مع المنحدرات الخمسة (تزلج)، وقاعة الكوفي شوب الثلجية، ومسارات التوبوجان العشرة، ومنطقة الألعاب الثلجية والتسوق، وثلاثة تليفريك ثلجي جبلي، ومنطقة التزلج العادي.