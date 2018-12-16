وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، بذور القمح والأسمدة والمبيدات على المزارعين المستهدفين بالقطاع الزراعي في وادي حضرموت، ضمن مشروع تحسين سبل العيش، وذلك استمرارا لبرنامج المشروع المخصص للأشقاء اليمنيين.وأشاد أمين عام المجلس المحلي بمديرية تريم المهندس محمد عوض هادي بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في تذليل الصعوبات التي يواجهها المزارعون بوادي حضرموت، مشيرا إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تؤدي إلى تحسين إنتاج القمح لدى المزارعين المستفيدين من البرنامج. يذكر أنه في منتصف شهر نوفمبر الماضي جرى توزيع بذور قمح محسن للمزارعين المستهدفين بوادي حضرموت في مدينتي سيئون وتريم، بحضور عدد من المسؤولين اليمنيين. وفي لبنان، وزع المركز 1871 حقيبة مدرسية و285 طقما شتويا على الطلاب والطالبات السوريين في عدد من المدارس اللبنانية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان.وقدم فريق المركز 364 نعجة، مع توفير الأعلاف بنوعيها المركبة والمالئة مجانا لـ182 مستفيدا، بمعدل نعجتين لكل مستفيد في قرى «احتيملات» و«حور النهر» و«اسنبل» و«الحميدية» و«الخالدية» و«العيون» و«كفر الورد» و«مزرعة كفر الورد» في منطقة أعزاز بمحافظة حلب السورية.