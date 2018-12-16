أعد المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية «تكامل» في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، برنامجا توعويا تحت شعار«اكتشف المهن في الأنشطة السياحية»، كأحد مسارات التوعية المهنية، لتثقيف وترغيب النشء وإرشادهم مهنياً بالمهن السياحية المختلفة، بالتنسيق مع كل من وزارة العمل ووزارة التعليم لنشر البرنامج التوعوي بجميع فروع الهيئة بمناطق المملكة.ويأتي البرنامج ضمن خطط الهيئة لتحفيز وترغيب طلاب وطالبات المدارس بالمرحلة الثانوية على الانخراط في المهن السياحية، من خلال تنفيذ زيارات مدرسية وتوجيه المفاهيم والمؤثرات الاجتماعية والاقتصادية للطلاب والطالبات والباحثين عن فرص العمل بحيث ينظرون إلى العمل في القطاع السياحي كإحدى المهن المفضلة لديهم، مما يدعم توجهات الهيئة لتوطين المهن السياحية ويحقق أهداف رؤية 2030، وتوعيتهم بطبيعة العمل في قطاعي الإيواء السياحي ووكالات السفر والسياحة ومستقبلها الواعد، والتركيز على أهمية المورد البشري الوطني في إدارة وقيادة وتشغيل منشآت القطاع السياحي بأعلى مستوى من الاحترافية لرفع كفاءة الخدمات السياحية في المملكة.ونفذ مركز تكامل خلال الشهر الجاري ستة برامج توعوية لطلاب المرحلة الثانوية في كل من الرياض، الطائف، جازان، الباحة، القصيم، الشرقية، وهي امتداد لزيارات سابقة نفذت بمدينة الرياض ومن أبرز تلك الزيارات السابقة تنفيذ برنامج مخصص لطلاب مكتب وفاء لرعاية أبناء الشهداء ومنسوبي التعليم المتوفين، كما احتوى برنامج الزيارة المدرسية على محاضرة تعريفية عن برنامج التوعية المهنية وفرص الوظائف السياحية المختلفة، واستعراض أهدافه التي جاءت متوافقة مع رؤية 2030، بالإضافة الى برنامج ميداني داخل أقسام وإدارات الفندق، وسيتم بمشيئة الله تنفيذ البرنامج في فروع الهيئة بالمناطق خلال الفصل الدراسي القادم.وتأتي هذه المبادرة لمساعدة الطالب على اتخاذ القرار المهني السليم في الاختيار الإكاديمي، وبالتالي المهنة المناسبة لاستعداداته وقدراته وميوله، والإعداد لها والالتحاق بها، وذلك بهدف زيادة احتمالات النجاح والتقدم والتطور في مجال عمله، وتحقيق حالة من التوافق المهني، تسهم في العمل كماً وكيفاً وتحقق معايير الجودة والاحترافية المهنية.