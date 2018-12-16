داهمت بلدية محافظة الخبر شقتين سكنيتين يديرهما مخالفون تستخدمان كمستودعين لحفظ اللحوم بعد تقطيعها وتغليفها، وذلك خلال جولاتها الميدانية ضمن حملة (غذاؤكم أمانة).وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي، أن إدارة الخدمات في البلدية ضبطت شقتين مخالفتين للأنظمة تقع في شارع مكة مقابل سوق الحراج سابقاً، وذلك أثناء القيام بجولة ميدانية ضمن الجولات المستمرة التي تنفذها البلدية للتأكد من التزام كافة المحلات التجارية بالأنظمة البلدية.وأضاف، لاحظ مراقبو البلدية تردد عدد من المخالفين على إحدى الشقق السكنية حاملين معهم أكياس لحوم، ورصدوا قيامهم بمزاولة نشاط مخالف للأنظمة يتضمن تقطيع اللحوم وتغليفها ثم تخزينها في الشقتين السكنيتين بشكل مخالف للأنظمة الصحية.وأكد ضبط المخالفين وتسليمهم إنذارات للمراجعة، وإتلاف ٢٠٠ كيلوغرام من اللحوم و١٣ كرتونا من العصائر، وتطبيق العقوبات والجزاءات وفق اللوائح والأنظمة البلدية، مشددا على ضرورة الالتزام بالتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية التي تمنع التصرفات المخالفة وتشدد على تطبيق العقوبات على جميع المخالفين.