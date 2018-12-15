فرض الجيش اليمني، سيطرته على مناطق جديدة شرقي مديرية حيران بعد معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران.وقال مصدر عسكري يمني، إن التقدم المحرز جاء عقب عملية عسكرية مباغتة شنتها وحدات من الجيش اليوم مسنودة بطيران تحالف دعم الشرعية في اليمن تمكنت خلالها من تحرير منطقة العوجاء وعدد من المزارع شرقي حيران على تخوم مديرية مستبأ.وسقط خلال المعارك العشرات من عناصر المليشيات بين قتيل وجريح فيما استعاد الجيش اليمني أسلحة وذخائر من بينها مدفع هاوزر و بي عشرة.وذكر المصدر، بحسب موقع «26 سبتمبر» التابع للجيش اليمني، أن المليشيا لاذت بالفرار من مواقعها التي تحصنت فيها خلال الشهور الماضية بعد زرعها مئات الألغام والعبوات الناسفة.وتمثل منطقة العوجاء المحررة مصدرًا لعدد من المقذوفات التي ظلت المليشيات تستهدف بها عددًا من قرى والتجمعات السكانية في حيران.