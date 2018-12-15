استدعت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم (السبت) السفير الإيراني لدى إسلام آباد للاحتجاج على تسلل إرهابيين من داخل الأراضي الإيرانية وتنفيذهم هجوماً على فرقة للقوات شبه العسكرية الباكستانية.



وأوضحت وسائل الإعلام الباكستانية أنه تم تسليم السفير الإيراني مذكرة احتجاج تطالب الجانب الإيراني بإجراء تحقيق دقيق حول تواجد الإرهابيين في إيران وتسللهم إلى باكستان لتنفيذ هجوم على فرقة عسكرية باكستانية.



وكان الجيش الباكستاني قد أعلن في وقت سابق اليوم عن مقتل ستة جنود من رجال فرقة للقوات شبه العسكرية الباكستانية وإصابة أربعة عشر آخرين عندما شن مسلحون هجوماً على الفرقة العسكرية التي كانت تقوم بعملية تمشيط في منطقة «كيتيش» المحاذية للحدود مع إيران في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.



وتبنت منظمة «جيش تحرير بلوشستان» المحظورة مسئولية تنفيذ الهجوم على الفرقة العسكرية.