شارك نحو 66 ألف شخص في تظاهرات «السترات الصفراء» المناهضة للحكومة اليوم (السبت) في مختلف أنحاء فرنسا حتى قرابة الساعة 18:00 (17:00 ت غ)، حسب ما أعلنت وزارة الداخلية، ما يمثل نصف عدد المشاركين في التظاهرات قبل أسبوع.وقالت الوزارة إنّها قدّرت مشاركة 126 ألف شخص في نفس الأماكن الأسبوع الفائت.وتراجع مستوى التعبئة في التحرك الخامس لمحتجي «السترات الصفراء» السبت في فرنسا، إذ تظاهر بضعة آلاف فقط بباريس بدون تكرار مشاهد العنف الأخيرة، على الرغم من تسجيل مواجهات طفيفة في عدد من المدن.ويأتي هذا التراجع بعد أن وجه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الجمعة الماضية نداء للعودة إلى «الهدوء» و«النظام». وكان أعلن مطلع الأسبوع اتخاذ إجراءات لتحسين القدرة الشرائية بهدف استيعاب أزمة اجتماعية غير مسبوقة.وقد بدأت حركة «السترات الصفراء» كموجة من الغضب الشعبي على أثر زيادة الرسوم على الوقود، لكنها اتسعت لتشمل مطالب تتعلق بارتفاع كلفة المعيشة بشكل عام.