خطف فريق الشباب ثلاث نقاط ثمينة أمام الأهلي بفوزه بهدف دون مقابل في الوقت بدل الضائع في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وجاء هدف الشباب عن طريق البديل المحترف «آرثر كايكي» في الدقيقة 90+5، ليقلص الشباب الفارق بينه وبين الأهلي إلى نقطة واحدة، في المركز الخامس برصيد 23 نقطة، فيما بقي الأهلي على رصيده السابق 23 نقطة وفي المركز الرابع.وشهد اللقاء سيطرة متبادلة بين الفريقين إلا أن الشباب فرض أسلوبه في بداية اللقاء، وأضاع لاعبوه عددا من الفرص، وسرعان ما عاد الأهلي لشن هجماته وسط تألق الحارس الشبابي فاروق بن مصطفى ومن أمامه الدفاع بقيادة جمال بلعمري ومحمد سالم.وفي الشوط الثاني أجرى المدربان تغييرات عدة وتفوق مدرب الشباب سوموديكا بالاعتماد على الهجمات المرتدة نتج عنها هدف اللقاء الوحيد بعد عرضية من فهد غازي لتجد المندفع آرثر كايكي ليضعها بقدمه اليمنى على يسار الحارس محمد العويس الذي عجز عن التصدي لها، وذلك في الدقيقة 90+5، ليعلن بعدها حكم اللقاء عن نهاية المباراة بفوز الشباب بهدف دون مقابل.