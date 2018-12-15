أكد رئيس نادي الهلال الأمير محمد بن فيصل أنه لا يوجد أي أعذار يبرر بها خسارة فريقه أمام الحزم اليوم (السبت)، ضمن الجولة الـ13 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بفوز الحزم بهدفين مقابل هدف للهلال، حيث أنها هي الهزيمة الأولى لـ«الزعيم» منذ بداية الموسم.وقال الأمير محمد بن فيصل: «كنا بعيدين عن المستوى ونستحق الهزيمة واعتذر عن نتيجة اليوم وأتحمل الخسارة وأعدكم بأننا سنعمل على تلافي الأخطاء وإسعادكم».من جانبه أبدى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المدرب البرتغالي جورجي جيسوس أسفه بعد الخسارة، وقال جيسوس: «تلقينا الخسارة الأولى في مباراة لم يقدم بها الحزم أي شيء باستثناء هجمتين، وحاولنا أن نعود في المباراة ولكن لم نظهر بشكل جيد»، مشيراً إلى أن المسؤول عن الخسارة وأيضا الانتصارات قيمة احترام المنافسين ولا يمكن أن نقلل من أي منافس، كما أن الإرهاق كان له السبب في تراجع مستوى بعض اللاعبين اليوم"، مؤكداً أنه طلب التعاقد مع مهاجم ولاعب وسط، ولاعب آسيوي في مركز آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.