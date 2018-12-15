في خطوة هي الأولى من نوعها، تمكن آلاف السياح الأجانب (من 80 دولة) من زيارة المملكة مطلع الأسبوع بعد أن استخرجوا تأشيراتهم في لحظات عبر الانترنت. وتوافد السياح على مدينة الدرعية التاريخية لمشاهدة بطولة «فورمولا إي»، التي جذبت أنظار العالم إلى قلب السعودية، كما حضر السياح حفلات موسيقية شارك فيها ديفيد غيتا وفريق «ذا بلاك آيد بيز».

ويقول الأمريكي جيسون، الذي يقضي أسبوعا في المملكة مع زوجته الألمانية، إن «السباق يبدو ممتعا. لكن لأكون صادقاً، فقد كان وسيلة لرؤية المملكة. نحن سعداء لأن نكون هنا».

ويشير جيسون إلى زيارته الكثبان الرملية وركوب الدراجات الرباعية في صحراء المملكة، وزار برفقة زوجته مواقع أثرية في أشيقر (200 كيلومتر شمال غربي الرياض)، مضيفاً «كنت دائما، ولسنوات عديدة، أريد المجيء إلى هنا (...) أنا سعيد جدا لأنني هنا».

فيما وضع آرون (40 عاماً)، وهو مهندس برمجيات جاء من نيويورك ليومين، مع 10 آخرين من المغامرين الساعين لزيارة كل بلدان العالم، المملكة في خططهم لقضاء الإجازة.

وبينما كان لاعبو السيرك يقدمون عروضا أمام الزوار بين مباريات السباق، قال آرون إن «لم يخطر ببالي أبدا أن أتمكن من المجيء إلى السعودية».

وصححت زيارة السائح الأمريكي جيمس «المفاهيم المغلوطة التي كانت لدي عن المملكة». وقال إنه يريد أن يقيم علاقات مع الشعوب في أنحاء العالم.

وقدم السياح الأجانب من 80 دولة، بعد أن حصلوا على تأشيرة «شارك» الجديدة، والتي ترتبط بحدث ترفيهي محدد.

ويؤكد نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل أنه هناك الكثير من الطلب على تأشيرات السياحة.