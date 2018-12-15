كشف رئيس نادي الاتحاد لؤي ناظر أن رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ أبلغه أنه سيتم إيداع كامل المبلغ الذي طلبه لانتقالات الفترة الشتوية خلال اليومين القادمين، مشيرا إلى أن الكرة الآن في ملعب مجلس إدارة نادي الاتحاد تماما حيث يحق لهم اختيار من يريدون دون تدخل من أي شخص خارج النادي.وقال في تغريدات عبر حسابه في تويتر اليوم (السبت): «الأسابيع الأخيرة شاهدت عملا جبارا من جميع أعضاء المجلس لجلب نخبة من اللاعبين الذين يستحقون أن يرتدوا شعار هذا النادي العريق، وأمامنا تحدٍ صعب جداً في الأيام والأسابيع القادمة لإنهاء هذه الصفقات في الفترة الشتوية، وهي ليست بالفترة السهلة وخصوصاً لضيق المدة منذ تسلمنا إدارة النادي».وأضاف: «لكني واثق من عملنا وجهدنا من أجل جماهير هذا النادي العريق، والذي نأمل من خلاله أن نعيد البهجة والسعادة لنا كجماهير اتحادية ونعود لمنصات التتويج التي تعودنا عليها، كل ما يتم الآن من قرارات واختيارات، تتم بالتنسيق الكامل مع مدرب الفريق السيد بيليتش وجهازه الفني وبموافقة أعضاء مجلس الإدارة مجتمعين».وأوضح رئيس نادي الاتحاد أنه سيتحمل قرارات اختيار اللاعبين في الفترة القادمة.