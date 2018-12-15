احتفلت الملحقية الثقافية بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى القاهرة، بحلول الذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مقاليد الحكم.ورحَّب الملحق الثقافي الدكتور خالد بن عبد الله النامي بالطلبة والطالبات الدارسين في الجامعات المصرية.وقال في كلمته: «بالأصالة عن نفسي، وبالنيابة عن كافة منسوبي الملحقية الثقافية، والطلبة والطالبات الدارسين بجمهورية مصر العربية، أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، سائلين الله عز وجل أن يغدق عليه وافر الصحة والعافية، وأن يحفظه ذخراً للوطن، مدعوماً بولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان».وأكد النامي أن الملك سلمان ومنذ توليه مقاليد الحكم قام بكل ما يصب في صالح ازدهار وتقدم واستقرار ونماء في المملكة.ولفت إلى التطور الكبير الذي يشهده التعليم في المملكة، مرجعاً ذلك إلى اهتمام خادم الحرمين بالتعليم، لإيمانه الراسخ بأهمية التعليم في النهوض بالمجتمعات والحضارات والأمم.وأوضح الملحق الثقافي أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تدعم التعليم بلا حدود، مطالباً الطلاب بضرورة أن يكونوا على قدر المسؤولية تجاه وطنهم، وأن يبذلوا مزيداً من الجهد المتواصل لتحقيق أهدافهم، والتي من شأنها إضافة المزيد من التقدم والازدهار للمملكة.من جانبهم، أعرب الطلاب عن سعادتهم بهذا اللقاء والاحتفال بالذكرى الرابعة للبيعة، متمنين لخادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين التوفيق والسداد فيما يقدمونه لنهضة المملكة في كافة المجالات.وفي الختام، التقط الملحق الثقافي وعدد من منسوبي الملحقية صورة تذكارية مع الطلاب توثيقاً لهذا الحدث التاريخي.