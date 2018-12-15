أعلن بطل الراليات السعودي إبراهيم المهنا بطل رالي حائل 2014، تشكيل أول فريق شاحنات عربي للمشاركة في رالي حائل نيسان 2019 الدولي، وستسجل لأول مرة مشاركة شاحنة سباق مجهزة ومرخصة دولياً في سباقات الراليات السعودية.وقال المهنا: أول حضور لفريقي في عام 2006م في رالي حائل الصحراوي الذي كان البوابة الرئيسيّة لصناعة الأبطال في السعودية والرالي الذي أعاد اكتشاف المواهب وقدمها للعالم، وتلتها بعد ذلك مشاركاته الرسمية الدولية، وحصوله على ألقاب دولية وفوزه بالمركز الأول في معظم هذه السباقات.وأضاف المهنا: إن من أهم الإنجازات تتويج الفريق كوصيف للعام بتحقيقه المركز الثاني على مستوى العالم بفئة السيارات الغير معدلة T2 عام 2010م وكذلك تحقيق المركز الأول برالي الفراعنة لعامين متتاليين 2009 و2010م وكذلك المركز الأول في بطولة قطر للراليات 2011و 2012م لنفس الفئة وبطولة الإمارات 2012م، والمركز الأول في بطولة قطر 2013م، والمركز الأول في رالي حائل 2014م و تتويجه بطل رالي الكويت الصحراوي في نفس السنة، كما حضى الفريق ببطولات مشرفة خلال العام السابق 2017م بحصوله على المركز الأول في بطولة «باجا» قطر الصحراوية بالمركز الأول وحقق المركز الثاني في بطولة عسير والخامس على جميع الفئات في بطولة حائل.وعن خطة الفريق لعام 2018-2019 قال المهنا: إن هذه الإنجازات حققت بتصميم الفريق على الاستمرارية والتطور والاحترافية في هذا المجال، وتحقيق الإنجازات في المحافل الدولية ورفع شعارات من ساهموا معنا برعاية الفريق ودعمه لتحقيق هذه الانجازات في كافة المناسبات والوسائل الإعلامية، مضيفاً بأنه مازال للفريق خطة طموحة لتحقيق السبق الأول في هذه الرياضة، ولأول مرة ستسجل مشاركة شاحنة سباق مجهزة ومرخصة دولياً في سباقات الراليات السعودية، و كأول فريق شاحنات عربي، مؤكدا على أن مشاركة الفريق ستنطلق بدايةً في بطولة رالي حائل 2019 في ديسمبر القادم، وتليها المشاركة من بطولة العالم للراليات 2019 (Cross County) والتي ستنطلق من رالي أبوظبي الصحراوي في شهر مارس 2019م.