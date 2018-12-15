رفع مدير المنتخب الوطني لكرة قدم الصالات ناصر القحطاني، تهنئته للقيادة، وإلى رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ، بمناسبة تأهل المنتخب الوطني لكرة قدم الصالات تحت 20 عاماً إلى نهائيات كأس أمم آسيا 2019، عقب تغلبه في تصفيات غرب آسيا التي أقيمت في الفجيرة على منتخبي الكويت والبحرين.وقال:«نهدي هذا الإنجاز إلى القيادة لجهودها الكبيرة في توفير كافة سبل نجاح أي مشاركة وطنية من خلال دعمها اللامحدود و المتواصل والمستمر، كما نهدي هذا التأهل إلى كافة الشعب السعودي».وأضاف: «الكل يعلم بأننا تأهلنا بعد أن تفوقنا على منتخبات كبيرة تملك دوريات على مستوى اللعبة تحت 20 عاماً ولها خبرة كبيرة في لعبة كرة قدم الصالات بعكس المنتخب السعودي الذي لا يملك دوري لهذه الفئة العمرية، إلا أنه استطاع أن يثبت قوة المنتخبات السعودية في جميع الألعاب وبمختلف الفئات العمرية والتأهل لنهائيات كأس آسيا لأول مرة في تاريخه، وهذا بلاشك أمر يدعو للفخر والاعتزاز ويؤكد أن المنتخبات السعودية تملك قاعدة قوية وصلبة في مختلف المجالات».وقدم القحطاني شكره لجميع العاملين في المنتخب الوطني لكرة قدم الصالات تحت 20 عاماً وقال: «أودّ أن اشكر جميع زملائي في الجهازين الفني والإداري والطبي والإعلامي وكل من ساهم في تحقيق التأهل».