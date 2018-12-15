تلقى فريق الهلال متصدر الدوري الخسارة الأولى له على يد فريق الحزم بهدفين لهدف، وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم (السبت) على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، سجل للحزم محمد الصيعري (د. 46)، فاجنر اليماو (د. 80)، فيما سجل للهلال قوميز (د. 18)، ليرتفع رصيد الحزم إلى النقطة 14 وفي المركز الحادي عشر، فيما بقي الهلال على رصيده بـ 32 نقطة في المركز الأول.شهد الشوط الأول سيطرة هلالية وتمكن هدافه المحترف الفرنسي قوميز من إحراز الهدف الأول للهلال في الدقيقة 18 بعد متابعته لعرضية محمد البريك، وحاول الهلال مضاعفة النتيجة ولكن محاولات لاعبيه باتت بالفشل، ومع بداية الشوط الثاني تمكن مهاجم الحزم اللاعب محمد الصيعري من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 46 بعد متابعته لعرضية البديل جون باجوي.وشهدت الدقيقة 80 أحداثا دراماتيكية بطلها حكم اللقاء ميلوراد مازيك حيث تعرض يوسف فلقا محترف الحزم لإعاقة داخل منطقة الجزاء الهلالية وأمر باستمرار اللعب ليحرز قوميز هدفاً هلالياً، ولكن الحكم عاد لتقنية الفيديو ليلغي الهدف الهلالي ويحتسب ركلة جزاء للحزم ليتقدم لها المحترف فاجنر اليماو ويضعها على يسار الحارس علي الحبسي ليحرز الهدف الثاني للحزم، وبعد محاولات هلالية مستميتة لإحراز التعادل ولبسالة دفاع الحزم ومن خلفهم الحارس مالك عسلة تمكنوا من الحفاظ على شباكهم ليعلن الحكم عن نهاية اللقاء بفوز الحزم لأول مرة في تاريخه على الهلال بهدفين لهدف.