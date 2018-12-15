أكد وزير شؤون الإعلام البحريني علي بن محمد الرميحي أن ما يربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من علاقات أخوية وثيقة يفوق في حجمه ومعناه وإرثه التاريخي ما تسطره الكلمات وتعبر به المشاعر، مشددا على أن التاريخ التليد والرؤى الموحدة والمصير المشترك، يقف شاهدا على عمق العلاقات وتميزها في المجالات كافة.وأشار إلى أن احتفال أكثر من عشر قنوات تلفزيونية وإذاعية خليجية بالأعياد الوطنية لمملكة البحرين منها تلفزيون المملكة العربية السعودية، وتلفزيون دولة الإمارات العربية المتحدة وتلفزيون دولة الكويت، وإذاعة إم بي سي إف إم، وإذاعة روتانا إف إم، وإذاعة إمارات إف إم، وإذاعة نبض الكويت، وغيرها من القنوات التلفزيونية والإذاعية الخليجية، عبر بث مشترك وربط إذاعي وتلفزيوني مع تلفزيون وإذاعة مملكة البحرين، بالإضافة إلى تخصيص برامج وفقرات وطنية، يعكس ما يربط بين دول وشعوب مجلس التعاون لدول الخليج العربية من علاقات أخوية تاريخية وثيقة، ويمثل ملحمة وفاء خليجية تعتز بها مملكة البحرين.وأكد وزير شؤون الإعلام أن مملكة البحرين بلد محب للجميع، ويبادل الدول الشقيقة مشاعر الحب الوفاء والتقدير، وما بادرت به القنوات التلفزيونية والإذاعية الخليجية يعكس التلاحم الأخوي المستمر في مختلف المواقف والظروف، مشيرا إلى أن احتفالات الدول الشقيقة هي احتفالات للبحرين، وستبقى العلاقات المتميزة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية راسخة يشد أزرها حرص الشعب الخليجي الواحد على التمسك بعاداته الأصيلة وهويته الجامعة، متمنيا لمملكة البحرين والدول الشقيقة دوام الأعياد والأفراح، ومزيدا من العزة والنماء.