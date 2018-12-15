كشفت عضوة اللجنة الثقافية في "كتاب جدة" الدكتورة كوثر القاضي عن مشاركة الفنان عبادي الجوهر في ندوة "الفلكلور.. الهوية والانتماء" يوم السبت الموافق 29 ديسمبر 2018، بمشاركة الفنان عابد البلادي، ومحمد بصفر، والموسيقار طلال باغر، وتأدية سعد عاطف وسعد الحارثي وأسامة البار، ويدير الجلسة محمد الخميس.

ويذكر أن معرض جدة الدولي للكتاب سينطلق يوم 26 ديسمبر 2018 بمشاركة نحو 368 دار نشر، وسيصحب المعرض فعاليات متنوعة تهدف إلى جذب العديد من الزوار من ذوي الاهتمامات المختلفة والفئات العمرية المتعددة.