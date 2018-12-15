تنطلق غداً (الاثنين) فعاليات الدورة الأربعين من المعرض السعودي الدولي للسيارات والدراجات النارية ومستلزمات السيارات، بمركز جدة للمنتديات والفعاليات، بمشاركة وكالات السيارات العالمية من الولايات المتحدة الأمريكية و الصين وكوريا واليابان.ويستمر المعرض الذي يفتتحه نائب رئيس غرفة جدة مازن بترجي، على مدى 5 أيام، بحضور عدد من المختصين والمهتمين ورؤساء وقيادات الشركات العاملة في قطاع السيارات في السعودية.وتتسابق شركات صناعة السيارات في هذا المعرض الذي يحتفل بمرور 40 عاماً على تأسيسه، على تقديم طرازات جديدة من ابتكاراتها تحظى بتصميم رائع لجذب زبائن جدد، خصوصاً وأن المعرض معروف على نطاق واسع منذ عقود طويلة بكونه محط أنظار الباحثين عن السيارات الجديدة.وأعلنت اللجنة المنظمة للمعرض السعودي الدولي للسيارات والدراجات النارية أن المعرض سيشهد عرض أحدث الطرازات لعام 2019 بالإضافة إلى أنشطة مليئةً سواء بالحركة بما في ذلك القيادة البهلوانية الاستعراضية وفعاليات سباق السيارات «الدريفت» وتجربة الطرق الوعرة ومناطق البيع بالتجزئة طوال أيام المعرض في الفترة الممتدة من 16 الى 20 ديسمبر.ويتخلل المعرض العديد من المؤتمرات الصحفية للشركات العارضة يقتصر حضورها فقط على الصحفيين والإعلاميين، حيث تبدأ فعالياتها من الساعة الواحدة والنصف ظهراً.