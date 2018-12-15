على وقع إيقاع المطر وحماسة بطولة «الفورمولا إي» في الدرعية، تفاعلت الجماهير مع الحفلة الفنية الساهرة للهضبة المصرية ونجم الغناء العربي عمرو دياب الذي أحياها أمس الأول في الرياض، وسط حضور كثيف وصفه دياب بالرائع وهو يتفاعل مع مجموعة من أغانيه القديمة والجديدة التي قدمها خلال الحفلة، وقال مخاطباً إياهم «أنا بشكركم فعلاً، ودي أول مرة أحيي فيها حفلاً في المملكة العظيمة، أنا بشكركم جداً جدا».وغنى عمرو في بداية الحفلة ميدلي قصيرًا جمع فيه عددًا من أغانيه القديمة، أبرزها أغنية «تملي معاك» التي انتزع بها صيحات الجمهور، وتبعها بباقة متنوعة من أجدد وأروع أغانيه من بينها أغاني ألبومه الجديد «كل حياتي».وتواصلت الأجواء الحماسية الرائعة مع صعود نجوم فرقة «بلاك آيد بيز» على خشبة المسرح، إذ قدموا مجموعة من أشهر الأغاني، ومنها أغنية Boom Boom Pow الشهيرة التي تم تقديمها لأول مرّة في المملكة، وغيرها من الأعمال الشهيرة التي ساهمت في ترسيخ حضور الفرقة وجعل تسجيلاتها من الأكثر مبيعاً على مستوى العالم.يذكر أن بطولة الفورمولا إي التي تستضيفها الدرعية شهدت مشاركة كل من «إنريكي إيغليسياس» و«جيسون ديرولو» واختتمت أمس بحفلة أحياها «ديفيد غيتا» و«وان ريبابليك».