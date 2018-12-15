أعلن رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان اليوم (السبت) أن عام 2019 «عاما للتسامح» في دولة الإمارات وأن ذلك يرسخ أن دولة الإمارات عاصمة عالمية للتسامح وتأكيداً لقيمة التسامح باعتباره عملا مؤسسيا مستداما من خلال مجموعة من التشريعات والسياسات الهادفة إلى تعميق قيم التسامح والحوار وتقبل الآخر والانفتاح على الثقافات المختلفة خصوصا لدى الأجيال الجديدة بما تنعكس آثاره الإيجابية على المجتمع بصورة عامة.واعتبر رئيس الإمارات أن عام التسامح هو امتداد لـ «عام زايد» كونه يحمل أسمى القيم التي عمل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (رحمه الله) على ترسيخها لدى أبناء الإمارات.. وقال إن «ترسيخ التسامح هو امتداد لنهج زايد.. وهو قيمة أساسية في بناء المجتمعات واستقرار الدول وسعادة الشعوب.. مضيفا سموه أن أهم ما يمكن أن نغرسه في شعبنا هو قيم وإرث زايد الإنساني.. وتعميق مبدأ التسامح لدى أبنائنا».