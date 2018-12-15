انهت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، استعداداتها لبداية اختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الحالي 1440/1439هـ غداً، فيما أكملت المدارس جاهزيتها لاستقبال الطلاب والطالبات في محافظة الطائف والمحافظات التابعة لها، وعملت على تهيئة المناخ الملائم والظروف المناسبة لتمكين ما يزيد على 100 ألف طالب وطالبة من أداء اختباراتهم على أكمل وجه وفي أجواء ملائمة.وأوضح المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، اكتمال جاهزية المدارس الحكومية والأهلية لأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول، فيما تم التأكيد على قادة المدارس «بنين، بنات» بتشكيل لجان الملاحظة والرصد لجميع أعمال الاختبارات ورصد الدرجات بشكل يومي من خلال نظام «نور».وأشار اللهيبي إلى أنه سيتم متابعة سير الاختبارات من قبل مديري ومديرات مكاتب التعليم والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات، ومتابعتها وفق خطة معدة والرفع بتقارير يومية ومعالجة ما قد يطرأ من عوائق أو إشكالات تتعلق بالاختبارات. ودعا اللهيبي الطلاب والطالبات إلى الاستذكار الجيد واستثمار أوقات الفراغ فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة.هذا ويؤدي غداً أكثر من 190 ألف طالب وطالبة في المرحلتين المتوسطة والثانوية اختبارات الفصل الدراسي الأول في جميع قطاعات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير. وأوضح مدير عام تعليم عسير جلوي آل كركمان أن جميع مدارس المنطقة أكملت استعداداتها لانطلاق الاختبارات، مشيراً إلى أن إدارة تعليم عسير وضعت خطة لمتابعة سير الاختبارات بشكل دقيق، اشتملت على تكليف نحو 450 مشرفاً ومشرفة لدعم المدارس وتعزيز دورهم في الميدان، وتشكيل فرق لدعم برنامج «نور»، وأخرى للخدمات الإرشادية، إضافة إلى بث رسائل توعوية للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم.فيما يؤدي أكثر من 300 ألف طالب وطالبة غداً في المدينة المنورة اختبارات الفصل الدراسي الأول لهذا العام 1440هـ ولمدة أسبوعين. وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة المدينة المنورة ناصر بن عبدالله العبد الكريم أن الإدارة أكملت استعداداتها لاستقبال أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات لأداء الاختبارات غدا (الأحد) الموافق 9 / 4 / 1440هــ، حيث أتمت إدارة الاختبارات والقبول كل ما يتعلق بآلية الاختبارات، وكذلك إبلاغ التعليمات للمدارس بضرورة الاطلاع والتقيد بما جاء في دليل نظم وتعليمات الاختبارات، والتأكيد على تطبيق لائحة الاختبارات، مشددا على مديري المدارس ضرورة مراعاة ضبط الإشراف على الطلاب، وانتظام حضورهم خلال الفترة ما بين الاختبارات، متمنياً لجميع طلاب وطالبات المنطقة دوام التوفيق والنجاح.وأهاب العبدالكريم بالطلاب والطالبات بتنظيم أوقاتهم وبذل مزيد من الجهد لتحقيق النجاح والتفوق، وعدم السهر أو الإرهاق خلال هذه الفترة لما له من تأثير سلبي عليهم، مؤكداً أهمية توفر الرعاية الصحية الأولية لكافة الطلاب خلال أدائهم اختباراتهم وفق الخطة الصحية التي رسمتها إدارة الصحة المدرسية بتعليم المدينة المنورة.بدورها تقدم إدارة الصحة المدرسية بالمدينة المنورة خدمات للطلاب والطالبات، خلال فترة الاختبارات من خلال وجود طبيب وطبيبة مسؤولين عن عدد من المدارس، يتم استدعاؤه في حال وجود أي حالة تستدعي ذلك، ويتم تقديم خدمة علاجية للطالب أو الطالبة ليتمكن من إكمال الاختبار، أو طلب تأجيل الاختبار إذا كان وضعه الصحي يمنعه من مواصلته، ويتم التعاون مع الإدارة العامة للشؤون الصحية بالمنطقة وهيئة الهلال الأحمر السعودي لتكثيف الجهود خلال هذه الفترة.وفي الجانب الأمني تكثّف شرطة منطقة المدينة المنورة، من خلال تنفيذ خططها الأمنية والمرورية بوجود المرور ودوريات الأمن والأمن الوقائي، وأمن الطرق في الطرقات والشوارع الرئيسة والإشارات والتقاطعات المرورية وأمام المدارس، لتسهيل الحركة المرورية للطلاب والمعلمين للوصول لمدارسهم بكل يسر وسهولة، فيما تنظم إدارة مرور منطقة المدينة المنورة وتيسر الحركة المرورية في الشوارع والميادين والطرق الرئيسة، وعند المدارس ليتمكن الطلاب والطالبات من الوصول إلى المدارس والجامعات بكل يسر وسهولة، من خلال حرصها على فك الاختناقات المرورية التي قد تحدث بسبب ظرف طارئ في حركة السير، بانتشار عدد من الضباط والأفراد منذ وقت مبكر في الطرق والميادين وأحياء المدينة المنورة وعند المدارس.