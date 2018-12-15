تداول مغردون في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مقطع فيديو، يظهر فيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يقود سيارته الخاصة في الدرعية، بصحبة ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد.ويأتي المقطع في خضم فعاليات سباق «فورمولا إي» الذي تستضيفه المملكة لأول مرة، وتسابق زوار على التقاط صور خاصة مع الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد، بحسب ما أظهر الفيديو المتداول.وكان وزير الخارجية عادل الجبير قد اصطحب نظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد في جولة على فعاليات «فورمولا إي الدرعية»، أمس (الجمعة).يذكر أن فعاليات مهرجان سباق «الفورمولا إي» انطلقت الخميس الماضي، وتختتم اليوم، في الدرعية، التي تمتاز بمبان تاريخية وطراز معماري فريد يجمع بين الأصالة والحضارة.