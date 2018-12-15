يحتفي النادي الأدبي الثقافي بالطائف باليوم العالمي للغة العربية لهذا العام 2018، الذي يصادف 18 ديسمبر بعدد من الفعاليات المتنوعة.وأوضح رئيس النادي بالطائف عطا الله الجعيد، أن النادي أقر حزمة من البرامج والفعاليات الموجهة للشباب والفتيات من إقامة ندوات ثقافية وأمسيات شعرية، ومعارض فنية ودورات في مهارات مختلفة، إضافة إلى مبادرات للمواهب وبرامج إلكترونية متنوعة تمتد لمدة 3 أسابيع التي سيتم الإعلان عنها تباعاً بدءً من يوم غد.ودعا المثقفين والمثقفات والمهتمين باللغة العربية، للحضور والمشاركة في هذه البرامج والفعاليات التي ستقام بمقر النادي.