علق وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، على كلمة أمير قطر الأخيرة، التي تؤكد تناقض حديث الدوحة عن أفعالها، قائلاً: "قطر تدعو للحوار و لا يحضر أميرها قمة الرياض".

وأضاف الوزير البحريني في تغريدة عبر حسابه على تويتر اليوم (السبت)، "قطر تدعو للاحترام المتبادل و هي تهاجم قياداتنا و دولنا على مدار الساعة ، وتدعو لعدم التدخل في الشؤون الداخلية و هي التي تتدخل و لا تكف عن التآمر . و فوق ذلك لا ندري عن أي حصار يتكلمون".



وأكد الوزير البحريني أن الأزمة هي أزمة قطر، ولا تحتاج لوسيط يحلها، بل تحتاج لرشيد من أهل قطر.