أنهت امارة منطقة الجوف استعداداتها للمشاركة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الـ33، الذي ستنطلق فعالياته في العاصمة الرياض يوم (الخميس) القادم الموافق 13 ربيع الآخر.

وستقدم منطقة الجوف هذا العام عبر مقرها الجديد والدائم بالمهرجان، العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والتراثية والسياحية التي تشتهر بها المنطقة.

وأكد رئيس الوفد المشارك في مهرجان الجنادرية الدكتور نواف بن ذويبان، أن القرية تستقبل زوارها بدءاً من أمس (الجمعة) المقبل، بعد أن شهدت القرية الانتهاء من إنشاء بيتها الجديد بمتابعة تامة وشخصية من الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، لكافة أعمال الإنشاء والمشاركة والعروض، وما سيقدم للزوار من برامج وفعاليات تليق بالمنطقة.

ورفع لأمير المنطقة باسم أهالي منطقة الجوف، خالص الشكر والتقدير على هذا الانجاز الذي يتطلع له الجميع منذ خمسة وثلاثين عاماً وتحقق على يده.